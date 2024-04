Salget av Xbox-konsoller falt med 31 % i forrige kvartal

HQ

Microsoft rapporterte resultatene for siste kvartal (januar - mars) torsdag kveld, og hadde både gode og dårlige nyheter. Den gode er at Microsoft fortsetter å tjene utrolig mye penger og til og med overgikk inntjeningen, noe som fikk aksjekursen til å stige med over 5 % etter stengetid.

Det dårlige (sett fra en spillers perspektiv) er imidlertid at Xbox ikke bidro til dette. Riktignok vokste spilldivisjonen med svimlende 51 % fra året før i 2023 - men dette skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Activision Blizzard King (veksten uten dette var 1 %).

For Xbox-konsoller er bildet dystrere, med en nedgang i maskinvaresalget på 31%, noe Microsoft sier var "drevet av lavere volum av solgte konsoller" - og vi kan forvente et lignende resultat dette kvartalet.

