Salget av Xbox Series X/S gikk ned 47 % i Europa i februar.

Salgsinformasjonen for spillmarkedet i Europa i februar 2024 har blitt avslørt av GamesIndustry.biz. I informasjonen er det bekreftet at Helldivers 2 var månedens største fysiske og digitale spill i EU, og slo ut EA Sports FC 24, Final Fantasy VII: Rebirth og Grand Theft Auto V.

Det nøyaktige antallet solgte eksemplarer av Helldivers 2 i Europa (som ikke inkluderer data fra Storbritannia og Tyskland) er ikke bekreftet, men det sies at rundt 56 % av salget av Helldivers 2 var på PC-plattformen. Spillet så også ut til å ha imponerende gode ben å stå på, med en salgsøkning på 70 % i den andre uken, en økning på 3 % i den tredje, før det falt med 28 % i den fjerde uken.

Det er tydelig at suksessen til Helldivers 2 også har påvirket konsollmarkedet, for i en sammenligning med februar 2023 har konsollsalget samlet sett gått ned med 14 %, mens PS5 bare har gått ned med 2 % på årsbasis. Nintendo Switch har gått ned 17 %, og Xbox Series X/S har gått ned hele 47 %.

Når det gjelder spill, var de fleste bestselgerne i februar 2024 ganske forutsigbare, med EA Sports FC 24, Final Fantasy VII: Rebirth, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare III, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, It Takes Two, Skull and Bones, og så (overraskende nok) Need for Speed: Heat på topp ti. På grunn av at digitale data for Nintendo-spill ikke er tilgjengelige, har ingen av titlene deres kommet med på denne listen, men Mario vs. Donkey Kong kom på 15. plass på fysisk salg alene, rett bak Suicide Squad: Kill the Justice League, som debuterte på 12. plass.