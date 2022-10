Salget av Xbox-konsoller steg med 13% forrige kvartal

HQ

Microsoft har nettopp publisert regnskapstallene for første kvartal av regnskapsåret 2023, som dekker perioden 1. juli til 30. september 2022.

I tillegg til at Microsoft kunne rapportere en økning i totalinntekter på 11% sammenliknet med samme kvartal året før, er det selvsagt interessant å se hva selskapets spilldivisjon kunne rapportere.

Her kommer det frem at salget av maskinvare økt med 13% på kvartalsbasis, noe som kan ha sammenheng med at Microsoft har lykkes med å få flere konsoller i butikkhyllene.

På den annen side falt omsetningen på programvaresiden med 3%, noe som ifølge kvartalsrapporten skyldes "declines in first-party content and in third-party content, with lower engagement hours and higher monetization, partially offset by growth in Xbox Game Pass subscriptions."