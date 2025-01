Sam Lake: Remedys spillunivers er bare så vidt kommet i gang

HQ

Remedy Entertainments unike spillverden har bare så vidt begynt å utfolde seg, ifølge studioets leder, Sam Lake. I et nylig intervju med IGN avslørte han at mens fansen først la merke til krysningen mellom Control og Alan Wake med AWE-utvidelsen, vokste forbindelsene enda sterkere med Alan Wake 2 og Lake House DLC. Lake understreket at dette bare er toppen av isfjellet, og at det er mye mer på gang, uten noe sluttspill i sikte.

Neste opp er FBC: Firebreak, Remedys samarbeidsspill som bygger på Control-verdenen. Selv om det fortsatt er uklart hvordan det vil knytte seg til den bredere historien, vil det helt sikkert legge til et nytt lag i det stadig voksende universet. Mens Remedy fortsetter å veve sitt intrikate nett, lurer fansen på hvilke nye vendinger og vendinger som kommer neste gang.

Hvilke andre overraskelser kan Remedy ha i vente for sitt voksende univers?