Sam & Max: Beyond Time and Space får remaster til jul

Forrige desember slapp Skunkape Games en oppusset utgave av Sam & Max Save the World, og utviklerne har tydeligvis ikke ligget på latsiden etter det.

Nå avslører de at Sam & Max: Season 2 - Beyond Time and Space - Remastered også er på vei. Ikke trenger vi å vente lenge på den heller, for spillet vil slippes allerede den 8. desember. Denne nyutgivelsen vil by på mange av de samme godene, deriblant bedre grafikk, nye menyer, en ny introfilm, langt bedre lyd og mer. Det som derimot ikke vil være likt er at ingen av Ogie Banks sine replikker som Bosco endres denne gangen, du kan gå tilbake til tidligere kapitler og dessverre vil du ikke få remasteren på tilbud om du allerede eier Sam & Max: Season 2 - Beyond Time and Space. I stedet for sistnevnte kan du få den nye utgaven for en billigere penge om du eier Sam & Max Save the World Remastered.