Sam & Max Save the World Remastered kommer i desember

Sam & Max er tilbake igjen med deres andre annonsering for 2020. Først fikk vi høre at vi får et gjensyn med duoen i et helt nytt VR-spill på Gamescom, og nå har vi fått vite at en remaster av Sam & Max Save the World kommer i desember. Denne heter enkelt nok Sam & Max Save the World Remastered og kommer til Switch og PC den 2. desember.

Om du ikke kjenner til spillet ble det utgitt som Sam & Max: Season One i 2006 av Telltale Games som et episodisk spill delt opp i seks deler. Det ble omdøpt til Sam & Max Save the World i 2009. Dette var et av studioets tidligere prosjekter før de ga ut det meget populære The Walking Dead, Tales from the Borderlands og Wolf Among Us, for å nevne noen.

Remasteren bringer forbedret grafikk og lyd for en mer moderne standard. Og hvis du allerede eier Sam & Max Season One på Steam eller GOG kan du kjøpe remasteren med 50% rabatt hvis du kjøper det innen 31. desember.