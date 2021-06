Sam & Max: This Time It's Virtual! kommer til Oculus Quest i juli

Big Sugar har nylig avslørt at Sam & Max' første VR-eventyr This Time It's Virtual! først lanseres på Oculus Quest den 8. juli og kommer til å koste $29.99. De som bruker andre VR-enheter må vente litt lenger, da det kommer til SteamVR og Viveport Infinity senere i år og til PSVR i 2022.

Dy kan legge spillet til i din ønskeliste på Oculus Store her. Sjekk ut gameplayvideoen nedenfor om du er nysgjerrig.