Før Telltale ble kjent for spill som The Walking Dead og The Wolf Among Us, sto de bak en rekke ganske bisarre spill med detektivduoen Sam & Max i spissen. Som de andre spillene deres var dette også en slags interaktiv fortelling, men hvor det ble lagt mye mer vekt på humor.

Et av de merkeligste spillene var The Devil's Playhouse, og akkurat det spillet blir nå vekket til live igjen med en stor remaster som er på vei i år.

Du kan se den første teaseren nedenfor.