Sam Raimi forklarer Spider-Man 3s ikoniske dansescene

HQ

Du har helt sikkert kommet over "Bully Maguire"-memen opp til flere ganger når du har surfet gjennom sosiale medier. Den som referer til en spesifikk scene i den kontroversielle Spider-Man 3, der skuespiller Toby Magure, som Peter Parker, har blitt infisert av den ondsinnede symbioten, som får ham til å danse arrogant nedover gaten i New York.

Denne scenen har blitt hånet i årevis, og er i dag på en måte elsket. Nylig ble regissør Sam Raimi spurt om den i et intervju med Fandom, og her fortalte Sam Raimi litt mer om hvordan scenen ble til og hva de tenkte:

"Well, we meant it to be funny, actually. It was Peter Parker's version — this lame kid — of what it must be like to be his evil self. But he's so whipped. He's so out of it that that's his take on it. And that didn't go over well with the audience. But that's what we were trying to do. So I'm not surprised that people... I'm glad people find it funny! We we wanted it to be fun."

Du kan se den ikoniske scenen her: