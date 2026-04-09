Sam Rockwell og Scarlett Johansson i hovedrollene i Brad Birds animasjonsfilm Netflix, Ray Gunn

Det er få regissører som har satt så store spor etter seg i animasjonsverdenen som Brad Bird, som i løpet av sin tid hos Disney og Pixar ga verden De utrolige og Ratatouille, og til og med den elskede Jernkjempen før det. Å si at Bird forstår hvordan man lager tidløs og fantastisk animasjon, er kanskje en underdrivelse.

HQ

Grunnen til at vi nevner dette, er at Bird snart vil servere sin neste regisserte animasjonsfilm, hans siste siden De utrolige 2 i 2018. Filmen heter Ray Gunn, og det er en stilig film som kombinerer en sci-fi-setting med et klassisk detektivpremiss fra 1940-tallet, alt sammen for å skape en film med en blanding av sjangre og ideer.

Synopsis for Ray Gunn er offisielt forklart som følger: "I Metropia, en gigantisk by i en alternativ fremtid sett fra 1939, blir privatdetektiven Raymond Gunn trukket inn i en sak som involverer romvesener, mord og en multimediastjerne ved navn Venus Nova."

Når det gjelder hvorfor Ray Gunn er i søkelyset for øyeblikket, har Netflix nettopp delt massevis av ekstra informasjon i forbindelse med prosjektet, nemlig i form av hvilke skuespillere som skal spille hovedrollen i filmen. Vi får vite at Sam Rockwell og Scarlett Johansson skal spille hovedrollene sammen, mens Tom Waits også blir en del av rollelisten. Det er uklart hvem Waits skal gi stemme til, men vi er blitt fortalt at Johansson låner ut talentet sitt til Venus Nova, og Rockwell vil nesten helt sikkert gi stemme til Raymond Gunn.

Utover dette har Netflix delt noen få nye bilder av filmen. Vi får ikke vite nøyaktig når Ray Gunn vil debutere på streamingplattformen, annet enn at det vil være en gang i 2026, men Bird har kommentert hva han håper å oppnå med denne filmen.

"Ray Gunn har vært i tankene mine i over 30 år. Filmen er en blanding av sci-fi og klassiske detektivfilmer fra 40-tallet ... det er Malteserfalken som møter Buck Rogers. Jeg har alltid vært en fan av begge disse sjangrene, og det virket morsomt å blande dem sammen, og det var en mulighet til å leke med mange filmatiske elementer og ekstreme karakterer.

"Det finnes en stor gruppe mennesker som ikke ser på animasjon. Det er en gruppe jeg er opptatt av å overtale, for det er en fantastisk kunstform som er altfor begrenset i folks bevissthet. Animasjon som medium er for interessant til å begrense hva slags historier som kan fortelles."

Med en premieredato senere i 2026, kan du forvente en første trailer for Ray Gunn i månedene fremover.