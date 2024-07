Sam Wilson må avgjøre Captain Americas ettermæle i den første Brave New World-traileren

Etter mange omopptak, noe som har gjort Captain America: Brave New World til en av de dyreste filmene som noensinne er laget, har vi endelig fått en titt på den. Den første teaser-traileren varer i underkant av to minutter, men den inneholder mye.

Vi starter med Harrison Ford som Thaddeus Ross, som vil at Captain America skal bli en offisiell amerikansk militær stilling igjen. Sam er nølende, men før han rekker å bestemme seg, tvinger et angrep på Ross' liv dem begge til å møte en ny trussel.

Vi får se litt mer action, et glimt av Giancarlo Espositos karakter og en kort titt på Red Hulk. Vi ser ikke overkroppen til Red Hulk, men vi ser at han kaster ned Captain America-skjoldet, noe som betyr at en kamp kan være på vei.