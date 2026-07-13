Samantha Béart, stjernen i « Fading Echo, snakker om muligheten for å jobbe med utvikling i spillbransjen

Fading Echo er et unikt spill av mange grunner, men noe som skiller seg ut for folk som kjenner spillbransjen, er den umiddelbare tilliten folkene hos utvikleren/utgiveren New Tales hadde til stjernen Samantha Béart. Etter at de hadde presentert spillet, og Béart hadde sagt ja, fikk de tilgang til utviklerens Discord-kanal og ble umiddelbart gitt en Steam-nøkkel.

Alt dette skjedde uten at de måtte signere en taushetsavtale (NDA). Béart forklarte hvordan denne dype tilliten hjalp henne med å leve seg inn i rollen som One i spillet, men den ga henne også et godt innblikk i hvordan « Fading Echo ble laget. I vårt nylige intervju med Béart og Fading Echos medregissør Emmanuel Obert spurte vi om den innsikten hadde vekket noen interesse for å jobbe med utvikling i spillbransjen.

«Ja, hvis man kunne gjøre det på deltid og på egne vilkår,» sa Béart. «Som skuespiller, som frilanser, føler jeg at jobben min på en måte er mer stabil enn for noen spillutviklere, noe som er litt sprøtt å si. Seniorer har vært uten jobb i 18 måneder nå. Det er helt vilt. Jeg samarbeider mye med Uppsala universitet i Sverige og drar for å møte avgangsstudentene hvert år. Hvert år er det litt… det er litt vilt å oppmuntre dem. 'Å ja, det er en flott bransje.' For øyeblikket er det mer: se deg rundt, start et selskap med personen ved siden av deg. Dette vil være mer levedyktig enn å søke jobb hos AAA-selskapene og håpe at du ender opp med å beholde jobben.»

«Jeg var IT-programvarekonsulent en stund, og det var en heltidsjobb, samtidig som jeg jobbet med Baldur’s Gate, og jeg har aldri opplevd noe lignende siden. Det var mye,» avsluttet Béart, og bekreftet dermed i praksis at hvis vi skal se navnet deres i rulleteksten til et spill, vil det være på grunn av skuespillerkarrieren deres. Og med tanke på de fantastiske prestasjonene deres de siste årene, vil det neppe skuffe noen.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Samantha Béart og Emmanuel Obert nedenfor, og følg med Fading Echo frem til utgivelsen 21. juli.