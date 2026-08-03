Samara Weaving skal spille Emma Frost i MCU-filmen « X-Men-reboot

Ready or Not, her kommer hun! Marvels telepat med diamanthud har fått et nytt ansikt, ettersom MCU har funnet en skuespillerinne som skal spille Emma Frost i den kommende « X-Men-filmen regissert av Jake Schreier. Samara Weaving, kjent for sine roller i «Ready or Not», «Carolina Caroline» og «Borderline», har fått rollen som MCU-versjonen av Emma Frost.

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Rollebesetningen ble bekreftet av Deadline, som rapporterte at jakten på Frost var den mest grundige av alle jaktene på MCU-universets nye « X-Men. Til syvende og sist var Weavings audition tilsynelatende for god til å slå, og hun ble ansett som den perfekte Emma Frost for den kommende reboot-filmen.

Marvels søken etter den nye « X-Men forventes å vare hele sommeren, ettersom de skal stå i sentrum når den nåværende Doom-sagaen er avsluttet. Marvel har ennå ikke offisielt bekreftet Weavings rollebesetning, men vi regner med at vi vil høre noe mer konkret når flere skuespillere er blitt valgt til sine respektive roller som en del av MCUs nyeste team.