Samba de Amigo Party Central kommer offisielt til Switch i sommer

Et rykte begynte å gå rundene kort tid før kveldens Nintendo Direct startet, som hevdet at den ikoniske musikalserien som først kom på Sega Dreamcast, Samba de Amigo, ville komme til Nintendo Switch som en del av en ny del.

Vel, nå som veldig Direct pågår, er det offisielt bekreftet, da Samba de Amigo Party Central vil debutere på Nintendo Switch en gang i sommer.

Denne delen av serien vil bruke Joy-Cons' bevegelseskontrollene som den primære måten å spille spillet på, og vil be deg om å matche bevegelser i spillet til et slag. For å legge til dette, blir vi fortalt at Samba de Amigo Party Central vil inneholde online støtte, slik at du kan konkurrere mot andre spillere rundt om i verden, alt på toppen av en sangliste som spenner over en rekke sjangere og inkluderer over 40 sanger.

For å se spillet i aksjon, sjekk ut Nintendo Direct traileren nedenfor.