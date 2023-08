Samba de Amigo: Party-To-Go blir hovedattraksjon i Apple Arcade i august

Apple har kunngjort hvilke spill som debuterer på Apple Arcade i august. I motsetning til tidligere måneder vil august bare inneholde fire nye spill, men ett av dem er knyttet til en kommende Switch- og VR-utgivelse.

Den 8. august kan spillerne dykke ned i Nekograms+ fra utvikleren Hungry Sky. Dette følges opp av Kingdoms: Merge & Build fra Cherrypick Games den 18. august. Uken etter, den 25. august, debuterer Seebaa Inc.'s finity. på Apple Arcade, før måneden avsluttes med Samba de Amigo: Party-To-Go fra Sega den 29. august.

Party-To-Go Den nye utgaven er mobilversjonen av den kommende Samba de Amigo: Party Central og vil til og med inneholde tre sanger som bare finnes i Apple Arcade -utgaven, nemlig PSYs DADDY, Lady Gaga's The Edge of Glory og Fitz and the Tantrums' The Walker.

