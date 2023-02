Samerådet vil at Square Enix skal fjerne samisk-inspirerte klær fra Final Fantasy XIV

HQ

Siden 1956 har Samerådet ifølge sin informasjonsside «vært aktivt engasjert i samepolitisk arbeid». Hovedformålet er «[å] fremme samiske rettigheter og interesser knyttet til samene [og] for å nå sine mål, uttaler Sametinget uttalelser og forslag i saker som angår samiske næringer, rettigheter, språk og kultur, og særlig i saker som berører samene i flere land».

Nylig kom Samerådet med en uttalelse om kultur og rettigheter, nemlig virtuell bekledning. Ifølge deres hjemmeside krever Samerådet at Square Enix umiddelbart fjerner de samisk-inspirerte klærne Far Northern Attire fra det nettbaserte rollespillet Final Fantasy XIV. Etter å ha presisert at det ikke handler om «sensitivitet og fornærmelse», sa Àslat Holmberg, talsperson for Samerådet:

Det er samenes standpunkt at deres kollektive og individuelle kultur, herunder estetiske elementer, musikk, språk, fortellinger, historier og andre tradisjonelle kulturuttrykk, er egenskaper som tilhører samene.

Dette er en avtale samerådet har hatt med blant annet Walt Disney Animation Studios en stund, og nå ønsker de at Square Enix skal følge etter. Holmberg fortsetter:

Våre kulturelle rettigheter er ikke teoretiske. De er beskyttet i henhold til lover om immaterielle rettigheter, som generelt harmoniseres over hele verden. Square Enix, som medieselskap, er svært klar over lover om immaterielle rettigheter og har ingen unnskyldning for dette åpenbare bruddet på samisk kultureiendom [...].

Square Enix har ennå ikke svart på påstandene, så det gjenstår å se hva som vil skje videre. Du kan lese hele Samerådets artikkel her.