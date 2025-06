Sammenstøt nær nødhjelpsstasjon i Gaza fører til mange dødsfall

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina Vi vet nå at israelske styrker tirsdag åpnet ild mot personer i nærheten av et matdistribusjonssenter i Gaza, noe som resulterte i minst 27 døde og dusinvis av skadde midt i den pågående konflikten i regionen, opplyser lokale helsemyndigheter.

Militæret hevder at gruppen avvek fra autoriserte ruter, mens hjelpeorganisasjoner rapporterer om et økende antall sivile som søker hjelp. Disse hendelsene markerer en fortsettelse av intense konfrontasjoner som påvirker humanitære operasjoner. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.