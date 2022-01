Samsung avslører endelig Galaxy S21 FE

HQ

Etter mye spekulasjon, og til og med rykter om at den skulle være helt avlyst grunnet den store komponentmangelen, så er den her endelig. Under CES har Samsung presentert S21 FE 5G, like før det forventes at de også avslører den nye S22-serien.

Telefonen kommer i fargene Graphite, White, Olive og Lavender til en pris som starter på 8190 kroner for 128GB plass. Videre er den utstyrt med en Snapdragon 888 selv om vi nå kommer til å se Snapdragon 8 Gen SoC-er i årets flaggskipmodeller, men det er en 120Hz AMOLED 2X-skjerm også, som samsung tidligere har vært kjent for.

Batteriet er på 4500mAh, og Samsung påstår at batteriet har vært et større fokus denne gang. Videre er alle flaggskipsspesifikasjonene inkludert, fra IP-sertifisering til trådløs oppladning, tre kameraer bak og opp til 8GB RAM.

Du kan se bilde av den i alle farger nedenfor.