Samsung avvikler sin SMS-app, brukere anbefales å bytte til Google Messages

En tydelig sluttmelding ble publisert på Samsungs amerikanske supportnettsted, der det står at "Samsung Messages-applikasjonen vil bli avviklet i juli 2026. Oppgrader til Google Messages som din standard meldingsapp i dag for å opprettholde en konsekvent meldingsopplevelse på Android". For oss i resten av verden gjør uttalelsen det klart at "gjelder kun for det amerikanske markedet", i det minste for nå.

Som rapportert av AP News, blir berørte eiere av Samsung-smarttelefoner og andre enheter bedt om å bytte til Google Messages.

Alle Samsung Galaxy-telefoner kjører på Googles Android-operativsystem, så for å bytte til Google Messages gir Samsungs nettsted instruksjoner om å laste ned appen fra Play Store - hvis den ikke allerede er på telefonen - og angi den som standard. Noen kan også motta et varsel i appen for å veilede dem gjennom prosessen.

Ifølge Samsung vil bytte til Google Messages gi brukerne tilgang til oppdateringer som de nyeste funksjonene for kunstig intelligens fra Googles Gemini og muligheten til å dele bilder av høyere kvalitet mellom Android- og Apple iOS-enheter gjennom RCS-aktiverte meldinger.

Brukere av eldre Android-operativsystemer (Android 11 eller eldre) vil ikke bli påvirket av slutten av Samsung Messages. Og eiere av Samsungs nyeste Galaxy 26-serie og andre nyere telefoner kan ikke laste ned Samsung Messages-appen fra Galaxy Store. Alle enheter vil ikke lenger kunne laste ned Samsung Messages etter at den offisielt er avviklet i juli 2026.