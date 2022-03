Samsung: Forbrukere er i ferd med å venne seg til foldbar teknologi

HQ

I forrige uke gikk den store MWC-messen av stabelen i Barcelona, og her var selvsagt Samsung til stede. De hadde naturligvis med seg deres nyeste foldbare smarttelefoner, Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3, men de har slått fast at det er flere på vei, og at den foldbare kategorien er fast inventar for dem fremover.

Men hvordan har forbrukerne egentlig reagert på disse foldbare enhetene? Spør man Samsungs produktspesialist Niclas Juul, så er det noe de er i ferd med å venne seg til, og Samsung ser tilsynelatende masser av positiv feedback.

"We can tell that people are adapting to the foldable category itself. And also some of the things that people have been missing from foldables, which is the IP68 rating and how you can become more intuitive when using the phone as you can multitask better with the bigger screen (...) also that it's way more durable and stronger compared to some of our earlier models"."

Du kan høre Juuls tanker om Samsungs foldbare fremtid nedenfor.