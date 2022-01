Samsung forventes å avduke S22-serien om få uker

HQ

Selv om Samsung selv ikke har sagt noe om den kommende S22-serien, så er elektronikkbransjen simpelthen utformet på en slik måte at vi allerede vet ganske mye. For eksempel vet vi, gjennom et utall av lekket informasjon, at vi snakker om en S22, en S22 Plus og at Ultra-modellen faktisk blir en slags stand-in for en Note, altså at det er et innebygget hus til en S-Pen.

Men når finner vi ut av mer? Jo, GSMArena har funnet ut av at et koreansk har avslørt når de er blitt invitert til et lanseringsevent, og det er 8. februar.

Tilsynelatende vil alle modellene bli avduket der, og blir så satt til salg 24. februar. Faktisk er selve utseendet til Ultra-modellen tilsynelatende også lekket, og Let's Go Digital har laget noen bilder basert på den nedenfor.