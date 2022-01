Samsung Gaming Hub introduserer mer cloud-gaming til fjernsynet

HQ

Nylig introduserte LG en betaversjon av GeForce Now-tjenesten på en rekke av deres nyere TV-modeller, som for første gang realiserer drømmen om å ha en AAA-spillopplevelse på en stor skjerm uten tilknyttet boks overhodet.

Og nå følger Samsung etter, fordi senere på året introduserer de den såkalte "Samsung Gaming Hub", en hjemmelaget teknologi som gir adgang til spillstreaming av noen av de største spillene via din Samsing-TV, samtidig med at den også fungerer som hjem for en rekke tredjeparter som GeForce Now, Google Stadia og Utomik.

Spør du Samsung så er dette begynnelsen på et spillstreaming-økosystem med Samsung-fjernsynet som sentrum, og Samsungs Won-Jin Lee sier at de har planer om å "fortsette dette samarbeidet med våre utrolige partnere for å bidra til veksten av økosystemet".

Xbox Cloud Gaming er tilsynelatende ikke en del av tjenesten fra starten av, men den lanseres først i tredje kvartal, så det er ennå litt tid til det eventuelt.