Samsung har endelig avslørt Galaxy Z Flip

De fleste detaljene fra Samsungs Unpacked-event, som skjedde i går kveld, var allerede lekket i forveien, og vi har også kunnet bringe de fleste spesifikasjonene, de forskjellige designene og masse annet om de nye modellene.

Den som ble snakket mest om var nettopp den telefonen Samsung avslørte først, nemlig Galaxy Z Flip, en ny foldbar telefon som fungerer som en klapptelefon, snarere enn en du kan folde ut som en tablet, som Galaxy Fold.

Den har et 6.7 tommers FHD+ AMOLED-display på 2636x1080, et 12 megapixel kamera foran og et 10 megapixel selfie-kamera som holepunch i selve glasset. Den kan fås med 8GB RAM og 256GB plass, samt et batteri på 3300mAh.

Selve displayet er ikke laget av plastikk som Fold, og er faktisk laget av glass. Det gjør forhåpentligvis telefonen mer robust, men den har fortsatt ingen IP-verifisering. Her kommer den til å koste 16.000 kroner, som faktisk er litt dyrere enn den kommende S20 Ultra.

Galaxy Z Flip lanseres den 21. februar.