Samsung lanserer nye S10 KI-nettbrett og Galaxy S24FE, som gjør Galaxy AI tilgjengelig for mange flere

Samsung har i dag presentert den nye S10-serien av nettbrett, og FE-utgaven av S24-telefonen, som alle selvfølgelig støttes av Galaxy AI. De dedikerte KI-nettbrettene kommer med nye 14,6"/12,4" Dynamic AMOLED 2X-skjermer, en S Pen, og et betydelig løft i forhold til S9-serien.

For nettbrett er det nå mulig med automatisk transkripsjon via KI. Det samme med briefs, direkte PDF-oversettelse og tydeliggjøring av håndskrevne notater. Den samme hjelpen er tilgjengelig for skisser.

Som alle Galaxy AI kan direkte søk via "Circle to Search" gjøres fra hvilken som helst app og til og med hjelpe til med oversettelse av både bilde, tekst eller video. På samme måte er det ikke nødvendig med noen menyendringer for å bruke de KI-assisterte funksjonene med S Pen.

S10-serien har også mye bedre støtte for tredjepartsapper som Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf3, Clip Studio Paint, PicsArt og Sketchbook.

Begge modellene vil være tilgjengelige i to farger, og prisene vil variere avhengig av lokale forhold, noe som fortsatt gjenspeiler at det er et premiumprodukt.

Samsung S24 FE kommer med en 6,7" 120 Hz Dynamic AMOLED 2X-skjerm, et batteri på 4700 mAh og Exynos 2400-brikkesettet, som til og med har strålesporing for spilling. Den innebygde Galaxy AI hjelper til med både kamera og etterredigering, og har et 50 MP vidvinkelobjektiv som hovedkamera. S24 FE har den nye ProVisual Engine som forbedrer "subtile teksturer" ifølge Samsung selv.

Den største fordelen er forbedret nattfotografering, bedre digital zoom og fargeoptimalisering. En rekke etterbehandlingsfunksjoner og effekter er nå også tilgjengelige, inkludert flytting og fjerning av objekter, tilføyelse av stil med tegnefilm- og tegneseriefiltre og øyeblikkelig sakte film.

I tillegg til at den enkelt kan integreres i Samsung Eco-systemet, har den også forbedret sikkerhet og bruker mye resirkulert materiale, med syv år med OS- og sikkerhetsoppdateringer.