Samsung sier at RAM-krisen blir enda verre i 2027

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Tilbake i juni kunngjorde Microsoft at prisene på Xbox ville øke fra 1. august, men hvor mye var fortsatt ukjent. Et rimelig antakelse er at bransjen utvikler seg så raskt at Xbox ganske enkelt ønsket å låse prisen så sent som mulig.

Men i løpet av helgen fikk vi vite at Microsoft har fastsatt de nye prisene for Xbox Series X, og økningen er svimlende 170 pund/200 euro – noe som neppe vil gi Xbox-salget noe særlig løft. Årsaken til dette (og til at Nintendo følger etter i høst, mens Sony sannsynligvis vil gjøre det samme) er selvfølgelig de skyhøye globale komponentprisene, som mange håper vil stabilisere seg i fremtiden og gå tilbake til noe mer normalt.

Men... ifølge et selskap med svært god innsikt kommer ikke det til å skje. Samsungs kvartalsrapport (via TechCrunch) slår fast at problemene vil bli enda verre i 2027, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke har sett det siste av prisøkningene. Heldigvis tror de imidlertid at de ser en slags slutt på elendigheten fra og med 2028, når situasjonen fortsatt vil være stram, men begynner å stabilisere seg.