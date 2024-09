Samsungs Galaxy Watch Ultra er designet for eventyrere

HQ

Hvis du er på utkikk etter en smartklokke du kan ha på deg mens du er på oppdagelsesferd, finnes det faktisk et par alternativer. Selv om det sannsynligvis er en grunnleggende gal idé å velge et produkt som krever opplading som et viktig eventyrverktøy, er det verdt å sjekke ut den siste episoden av Quick Look hvis ikke dette er et problem for deg og du er en ivrig Android/Samsung-bruker.

I episoden deler vår egen Magnus sine tanker og meninger om Samsung Galaxy Watch Ultra, en enhet som tilbyr en 47 mm urskive beskyttet i et titanhus av romfartskvalitet og holdt sammen med en gummirem. Den er testet i henhold til militære standarder, noe som betyr at du kan forvente temperaturbestandighet mellom -20 og 55 grader Celsius, samt høydemotstand fra -500 meter og opp til 9000 meter. Og så må vi ikke glemme trykkmotstanden på 10ATM, noe som gjør den ideell for dykking ned til 100 meter i fersk- eller saltvann.

Hvis du vil vite mer om Samsung Galaxy Watch Ultra, må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor.