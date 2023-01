Samsungs nye MicroLED-TV gir deg heftige spillopplevelser

HQ

CES 2023 har så langt ikke bydd på noen store overraskelser, men mange nye produkter som vi har ventet på, og alle de vanlige oppdateringene.

En av tingene man hadde håpet på var mer MicroLED - og det har Samsung også levert. Deres nye TV er ufattelig mye raskere enn de eksisterende, vi er nå nede på to nanosekunders responstid, ikke millisekunder, og dette til tross for at du fortsatt bare sjelden ser TV-er markedsført for spill som faktisk kommer under ti millisekunders responstid.

Med en responstid på kun to nanosekunder, er den faktisk helt uten forsinkelse av noe slag. Og kanskje enda viktigere er at størrelsen nå loves å være noe som faktisk gir mening i et privat hjem, nemlig ned til 50".

Samsung var litt gjerrige med informasjonen, men vi forventer at mer kommer senere i år.