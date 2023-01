Samsungs nye Odyssey Neo G9 gir deg to 4K-paneler i samme skjerm

HQ

Om bare en liten stund starter CES 2023 offisielt i Las Vegas, og her forventes vi å bli presentert med et hav av nye teknologiprodukter fra de største produsentene.

Blant disse er selvsagt Samsung, som presenterer sin splitter nye Odyssey Neo G9-skjerm, verdens første skjerm noensinne som huser to 4K-paneler horisontalt i samme 57 tommers skjerm.

Det betyr at det er to ganger 3840x2160 som utgjør 7680x2160 med en kurve på 1000R og et skjermforhold på 32:9. Det er også et MiniLED-panel med VESA DisplayHDR 1000-sertifisering, DisplayPort 2.1, 240Hz og mye, mye mer.

Du kan se bildene nedenfor, samt vår gjennomgang av forgjengeren på "bare" 49 tommer.