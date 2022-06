Samsung-TVer kan snart spille Xbox-spill uten en konsoll

HQ

Microsoft har lagt mye arbeid i Cloud-teknologien sin de siste årene, noe som Xbox-avdelingen også har utnyttet meget godt. Snart er det tid for å ta spilldelen til nye høyder.

For etter fjorårets snakk om å gjøre Xbox-spill tilgjengelige på flere enheter avslører Microsoft at de har inngått et samarbeid med Samsung slik at Xbox blir en egen applikasjon på de nye TVene deres fra og med den 30. juni.

Alt du da trenger å gjøre er å gå inn på Xbox-appen i Samsung Gaming Hub og deretter logge inn med Microsoft-kontoen din. Deretter har alle tilgang til for eksempel Fortnite mens Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer får tilgang til å spille de hundrevis av titlene som støtter Cloud-systemet. Akkurat som på andre enheter kan du bruke nærmest alle Bluetooth-kontrollere, deriblant PlayStations DualSense, så dette blir skikkelig gaming uten en konsoll.