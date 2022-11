Samtlige 285 nummer av Nintendo Power er nå tilgjengelig på nett

HQ

Få andre blader har samme kultstempel som amerikanske Nintendo Power, som gikk i graven for nesten nøyaktig ti år siden. Men nå kan de som føler seg litt nostalgiske og ønsker å reflektere over gamle tider se gjennom samtlige 285 nummer, takket være Retromags, som har lastet opp alle i sin helhet på archive.org. Totalt er det 40 GB med materiale som kan lastes ned her helt gratis. Filene kommer i CBR-format, så du trenger et program som CBR Reader eller CDisplayEx for å kunne åpne dem.