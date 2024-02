Samuel L. Jackson ønsker å vende tilbake til Star Wars

HQ

Mace Windu ble regnet som en av tidenes mektigste jedier, men det hjalp ham selvsagt ikke da Anakin Skywalker plutselig forrådte ham og tok keiser Palpatines parti. Men... døde han? Mange Star Wars-helter (og skurker!) har overlevd langt verre ting enn å få en hånd kuttet av eller falle ut av et vindu.

Liket hans ble heller aldri funnet, og de fleste fans synes å tro at Windu fortsatt er i live. En som er overbevist om at Windu er i live, er Samuel L. Jackson, som spilte karakteren i prequel-trilogien. I en samtale med Empire Online sa han følgende "Han er ikke død!". Og når det er avgjort, ønsker Jackson tydeligvis å spille Windu igjen i en Disney-produksjon, og her er hva han ønsker å gjøre i den: "Alt, ja!"

Vi ville i hvert fall ikke hatt noe imot en Mace Windu-serie for å se hva som skjedde etter Revenge of the Sith, ville du?