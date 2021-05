Samurai Shodown slippes på Steam neste måned

Du ser på Annonser

For to måneder siden ble Samurai Shodown sluppet på Xbox Series, og nå meddeler SNK via Twitter at vi den 14. juni også får muligheten til å nyte det på Steam. Samurai Shodown ble originalt utgitt på konsoller i 2019 og kom til Epic Games Store året etter, og nå er altså ventetiden endelig over for Steam-brukere.

SNK har også kunngjort at den tredje DLC-karakteren Shiro Tokisada Amakusa fra Season Pass 3 slippes samme dato. Det er den tredje av fire planlagte nye karakterer fra Season Pass 3, der de to første var Cham Cham og Hibiki Takana. Hvem som blir den siste er fortsatt hemmelig.