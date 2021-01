Du ser på Annonser

SNK meddeler i dag at Samurai Shodown om ikke lenge får en real oppdatering til Xbox Series S og X. Denne slippes den 16. mars, og kommer til å være gratis for alle som allerede har kjøpt spillet til Xbox One. Det kommer også en fysisk utgave.

På Xbox Series X kommer du til å kunne slåss i 120 bilder i sekundet, hvilket passer sjangeren perfekt. Vi har dog ingen detaljer om va vi kan forvente av Xbox Series S-versjonen eller når PlayStation 5-eiere får samme utgave.