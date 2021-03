Samurai Shodown tilbyr slagsmål i 120 bilder i sekundet på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Det utmerkede slåssespillet Samurai Shodown har nå fått en oppdatert utgave til Xbox Series, og det virker som at SNK har lagt ned ekstra kjærlighet i denne. Vi kan nemlig se fram mot slagsmål i 120 bilder i sekundet på Series X, noe som muliggjør betydelig raskere responstid og en mer direkte følelse i kampene.

For å gjøre alt bedre har det dessuten støtte for Smart Delivery, hvilket betyr at de som allerede har Xbox One-versjonen får oppgradere gratis, sammen med alt av DLC. Om du har vært sugen på et bra slåssespill, så kan vi virkelig anbefale å sjekke ut Samurai Shodown takket være et unikt spillsystem og noen av sjangerens mest ikoniske karakterer. Spillet er sterkt inspirert av japansk historie og tilbyr arenaer så lekre at man umiddelbart får lyst til å reise til Japan.

Sjekk ut lanseringstraileren for Samurai Shodown til Xbox Series nedenfor.