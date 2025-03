San Diego Comic-Con Malaga forventer å samle 60 000 nerder i løpet av fire dager i september, og det dobbelte neste år

HQ

San Diego Comic-Con Málaga ble offisielt i forrige uke, og ble presentert med stil i morges i den andalusiske byen ved Middelhavet. Arrangørene har bekreftet den offisielle datoen, fra 25. til 28. september, det vil si fire dager åpent for publikum på Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, FYCMA.

Juan Manuel Moreno Bonilla, president i den andalusiske regjeringen, var blant de ulike deltakerne i arrangementet som delte nøkkeltallene for begivenheten. "Verdens største kulturkongress", som han definerte Comic-Con, regner med å samle rundt 60 000 mennesker i løpet av de fire dagene, og målet er å jobbe videre for å doble tallet til 120 000 innen 2026.

Kontrakten mellom San Diego Comic-Con, IMG Licensing, Dentsu Media og andre deltakere forlenger arrangementet med ett år til, men rettighetshaverne har allerede kunngjort at de vil opprette et offisielt San Diego Comic-Con-kontor i Malaga, med tanke på både nåværende og fremtidige muligheter.

Jaime López Francos, administrerende direktør i Dentsu, forsikrer at San Diego Comic-Con kommer til å fylle de 60 000 kvadratmeterne i konferansesenteret med "mer enn 300 timer med eksklusivt innhold", og skryter i likhet med de andre nasjonale representantene av at messen har valgt Malaga som sin første satsing utenfor USAs territorium, noe som gjør arrangementet til en første milepæl også på et europeisk nivå.

David Glanzer, Juan Manuel Moreno Bonilla og Santiago Segura foran Infinity Gauntlet fra The Avengers. // (C) San Diego Comic-Con Málaga

Dette virker som ambisiøse tall, men de er oppnåelige med riktig støtte og markedsføring. David Glanzer, strategi- og kommunikasjonssjef ved San Diego Comic-Con, minner om at den første utgaven av messen begynte som en liten forsamling med bare 300 deltakere på 70-tallet.

Francisco de la Torre, ordfører i Málaga, fullførte listen over myndigheter og arrangører som gikk på scenen i en presentasjon ledet av filmskaperen Santiago Segura, som var i stand til å gi det fan-preget som et slikt arrangement fortjener, og kjærlig kalte seg selv en nerd som alle de nerdene som stolt vil delta i september, enten de er elskere av film, tegneserier, serier, videospill eller cosplayere. Arrangørene avsluttet dagen med å avduke en original Infinity Gauntlet som var lånt ut av skaperne for anledningen.

Det gjenstår å se om San Diego Comic-Con Málaga, i tillegg til aktivitetene og evnen til å tiltrekke seg besøkende, også vil klare å etablere seg som en dato i kalenderen for å samle relevante kunngjøringer på globalt nivå i popkulturens og underholdningens store verden, slik tilfellet har vært med den originale utstillingen. På samme måte, hvis panelene, samtalene og meet & greet med stjerner og reklamer prøver å etterligne det amerikanske forslaget, alltid fullt av superstjerner fra Hollywood-konstellasjonen.

Både Goya-prisvinnerne Santiago Segura selv og Icíar Bollaín stakk innom Gamereactor-kameraet for å snakke om karrierene sine, hva San Diego Comic-Con Málaga vil bety og overskridelsen av spansk og Hollywood-kino. Du vil snart kunne se de eksklusive videoene på forsiden vår.