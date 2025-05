Sand Land leder den nye mengden PlayStation Plus-spill denne måneden

HQ

Sony har kunngjort den nye PlayStation Plus-spillkatalogen for mai 2025. Fra og med 20. mai vil PlayStation Plus Extra- og Premium-abonnenter kunne spille med et nytt parti spill, inkludert den ambisiøse tittelen fra den elskede mangaen av Akira Toriyama, Sand Land.

Utvalget denne måneden er spesielt interessant for JRPG-fans, ettersom sci-fi- og neo-noir-tittelen Soul Hackers 2 også vil bli lagt til, sammen med Granblue Fantasy Vesus: Rising. Fans av actionspill vil glede seg over Battlefield V, som utspiller seg i andre verdenskrig, mens de som er ute etter en mer avslappende opplevelse, vil glede seg over gårdsspillet Story of Seasons: A Wonderful Life.

Kun for PS Plus Premium-brukere vil et klassisk PS2-spill bli lagt til, kultklassikeren Battle Engine Aquila, et strategisk førstepersons skytespill som viser en krig mellom de siste restene av sivilisasjonen, spredt på 13 øyer, og en utenomjordisk rase.

Alle PlayStation Plus-spill som legges til i mai 2025