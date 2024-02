Sand Land viser og forklarer alt du må vite med gameplayvideo

HQ

Vi er to måneder unna Sand Land, et Bandai Namco-utviklet rollespill basert på Akira Toriyamas elskede manga. Ettersom det ser ut til å bli et ganske massivt eventyr, har det blitt sluppet en ny trailer som introduserer oss for verdenen, spillsystemene og selvfølgelig de svært viktige kjøretøyene.

Vi får også styre en by og forbedre den på ulike måter mens vi vekker den til live igjen, og det ser ut til at det kan bli noe av en hub-verden i dette spillet.

Se videoen nedenfor. Sand Land lanseres til PC, PlayStation og Xbox 26. april.