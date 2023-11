Sandman sesong 2 filmes igjen

The Sandman ble en umiddelbar hit da den ble lansert på Netflix i fjor. Den trakk seerne inn i en mørk verden av drømmer, djevler og død, og mange venter spent på sesong to. Med de manglende manusforfatterne og skuespillerne virket den andre serien som en fjern drøm.

HQ

Som Sandman-skaperen Neil Gaiman nylig bekreftet i et innlegg på Tudum gjenopptas produksjonen av andre sesong denne uken.

"For 35 år siden i dag ble det første nummeret av The Sandman utgitt og satte så mange mennesker, virkelige og imaginære, på usannsynlige veier og usannsynlige reiser", <em>skrev Gaiman. <em>"Denne uken starter vi offisielt produksjonen av de neste historiene i The Sandman for Netflix. Den geniale showrunneren Allan Heinberg og de utallige menneskene foran og bak kameraet er i ferd med å bygge noe uendelig spesielt, og bringe disse historiene til live på en måte som en gang ville ha vært utenkelig." "Det er en fantastisk opplevelse å få disse historiene til å ligge på en måte som ville ha virket som en umulig drøm for 35 år siden (eller til og med for 5 år siden)."</em>

"Nå begynner en reise som vil ta oss fra Skjebnens hage til Helvete, fra Drømmenes hjerte til antikkens Hellas og revolusjonens Frankrike, og derfra til steder selv jeg ikke helt kan forestille meg på skjermen. Jeg skal være tålmodig. Gode ting er på vei."

Vi er fortsatt ikke sikre på nøyaktig når sesong 2 kommer, men hvis alt går bra bør vi ikke vente for lenge før vi får se hvor historiene tar oss videre.