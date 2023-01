Sandman sesong 2-innspillingen begynner i sommer

Sandman kommer tilbake, og neste sesong begynner å filme i år. Det som er interessant å merke seg er imidlertid at verken Netflix eller noen av rollebesetningene har referert til denne andre sesongen som "sesong 2."

Dette kan være fordi The Sandman er kjent for å hoppe mellom forskjellige toner og retninger etter hvert som plottet utvikler seg.

Fans av Neil Gaimans arbeid kan i det minste nøye seg med å vite at mer The Sandman er på vei, ettersom filmingen vil begynne i sommer, med nye episoder som forventes å lande en gang i 2024.

Mason Alexander Park, som spiller Desire, snakket om det merkelige navnesystemet, og når vi får se mer av The Sandman.

"Netflix has not gone on record as calling it a season 2 on purpose. And so, I will, from now on and in the future, and possibly until the end of the universe not refer to it as season 2 until we know what it is. There is more Sandman coming in a really cool way and it can take many forms, so we're starting shooting in the summer and we're gonna tackle the next huge chunk of stories in however long that might take, and I'm really excited to share the format of what that might be with everybody eventually."

Er du spent på å se The Sandman sesong 2? Eller hva enn Netflix bestemmer seg for å kalle den?

