Sandman skulle ha flere scener i Spider-Man: No Way Home

I tillegg til å inkludere tre Spider-Menn, klarte Spider-Man: No Way Home også å gi oss en stor mengde skurker fra superheltens fortid, inkludert Sandman.

Sandmans rolle i No Way Home var ganske liten, men ifølge skuespilleren som spiller skurken, Thomas Haden Church, var det først en større plan for karakteren hans.

"Vi hadde en hel historie som involverte datteren hans, for No Way Home. Og det bare endte opp [kuttet]. Det var bare så mye som skjedde," sier han til The DisInsider.

Selv om det var noen manglende plottdetaljer fra hans retur, ser det ut til at The Sandman kan gjøre en annen opptreden i fremtidige Spider-Man-filmer.

"Samtalen har skjedd om at han kommer tilbake, og kanskje plukker opp en mer tilfredsstillende historie. Du vet? Med Flint og å være ikke bare Sandman, men tilbake til menneskelig form."

Vil du se en skikkelig Sandman komme tilbake?