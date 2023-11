Sanguivore: Twenty Below lanseres i Early Access neste måned

Selv om den skumle årstiden nå er over, har utgiveren Forthright Entertainment og utvikleren Blood Eater Games kunngjort at de vil lansere sin kooperative skrekktittel Sanguivore: Twenty Below via Early Access på Steam og Epic Games Store 1. desember 2023.

I spillet skal spillerne fullføre en rekke rømningsrom som gradvis øker i vanskelighetsgrad og størrelse, samtidig som de må unngå og unnslippe de skremmende Sanguivore-monstrene (som til å begynne med er vampyrer, men som i fremtiden vil bli utvidet med andre monstre) som forfølger dem.

Du kan spille både alene og sammen med opptil fire venner, og spillet byr på fire forskjellige områder som hver byr på sine egne utfordringer og fire unike fluktruter du kan velge mellom. Etter hvert som du fullfører nivåene, vil du bli belønnet med erfaring og skjær, som kan brukes til å låse opp spesielle overlevelsesfordeler som hjelper deg i kampen mot Sanguivore. Det finnes også samleobjekter rundt om på hvert nivå som gir deg ekstra utfordringer i de neste rundene.

Vi får vite at Blood Eater håper å lansere spillet i sin helhet i 2024, men at de foreløpig vil satse på Early Access for å fortsette å forbedre spillet og samle inn tilbakemeldinger.

Sjekk ut Early Access-traileren for Sanguivore: Twenty Below.