Sånn her kunne et nytt Banjo-Kazooie ha sett ut

Nettet bugner av glade hobbyanimatører som jobber for å bringe liv til spillserier som utviklerne ser ut til å ha glemt bort. Siste i rekken kommer fra noe kalt Project Dream, som har som mål å gi en visjon om hvordan et nytt Banjo-Kazooie kunne sett ut i dag. I motsetning til mange andre prosjekter jobber de ikke med å prøve å gjenskape et gammelt spill i ny og oppdatert drakt, men her har de i stedet investert i å bygge nye verdener for den kjente bjørn- og fugleduoen å mestre. Ta en titt selv.