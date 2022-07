Sånn ser Hemsworths karakter ut i Furiosa

HQ

Innspillingen av Furiosa, George Millers etterlengtede prolog til Mad Max: Fury Road, er endelig i gang og nå kan vi ta en titt på Chris Hemsworths nye karakter, som gjemmer seg bak kraftig ansiktshår. Dette er ikke offisielle bilder, men vel verdt å sjekke ut.

Det spekuleres i at Hemsworth skal spille Dementus, en krigsherre som forventes å være en av filmens hovedantagonister og som du også kan sjekke ut nedenfor. Furiosa forventes å ha premiere 24. mai 2024.

Synopsis:

As the world fell, young Furiosa is snatched from the Green Place of Many Mothers and falls into the hands of a great Biker Horde led by the Warlord Dementus. Sweeping through the Wasteland they come across the Citadel presided over by The Immortan Joe. While the two Tyrants war for dominance, Furiosa must survive many trials as she puts together the means to find her way home.