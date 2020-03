Sånn ser Isle of Armor ut i Pokémon Sword/Shield

Som du kanskje vet blir Pokémon Sword/Shields Expansion Pass sparket igang for alvor i juni, når den store Isle of Armor-utvidelsen kommer, og nylig ble denne utvidelsen vist frem i en stor trailer under Nintendos Direct Mini-presentasjon.

Du kan se traileren nedenfor, som viser den nye pokémonen, Kubfu, som kan utvikle seg til Urshifu. Du kan også se Tower of Darkness og Tower of Waters, som er to utfordringer i utvidelsen.

Traileren tilbød også et glimt av selve kartet, som vi har inkludert nedenfor, som viser at Isle of Armor kanskje ikke er like stor som først forventet.