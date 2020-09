Som kjent blir historien litt brutt opp av at du konstant bytter karakter for å tilpasse strategien, men utviklerne prøver å løse dette ved å fortelle mye av historien...

Enda mer gameplay fra Watch Dogs: Legion

den 15 juli 2020 klokken 10:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det store trekkplasteret under Ubisofts Forward-presentasjon her om dagen var Watch Dogs: Legion. Vi fikk da masser av gameplay, og etter at showet var over ble det vist...