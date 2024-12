Sannheten bak Donald Trumps cameo i Alene Hjemme 2 endelig avslørt

HQ

Det har gått over 30 år siden Alene hjemme 2: Lost In New York kom på kino, men filmens minneverdige cameo av Donald Trump har forblitt en kilde til intriger for både fans og filmskapere. Trump, som på den tiden var eier av Plaza Hotel, dukket opp i filmen i et kort, men ikonisk øyeblikk sammen med Macaulay Culkins karakter, Kevin. I årenes løp har Trump hevdet at filmskaperne "tryglet" ham om å være med, en uttalelse som fikk noen til å heve øyenbrynene.

I et nylig intervju med Vanity Fair satte regissør Chris Columbus rekorden rett. Ifølge Columbus var ikke cameoen Trumps idé, men snarere en betingelse for å filme på Plaza Hotel, noe som var avgjørende for filmens autentisitet. Columbus forklarte at de gikk med på å inkludere Trump i scenen bare for å sikre innspillingsstedet. Han nevnte at Trump på den tiden var en velkjent eiendomsmogul i New York, og publikums positive reaksjon under visningene førte til at cameoen ble med i den endelige filmen.

Til tross for kontroversen rundt cameoen valgte Columbus å tie om saken da Trump senere benektet at han hadde bedt om å få opptre. For Columbus var det ikke verdt å engasjere seg i en offentlig disputt, ettersom han hadde større bekymringer. Men cameoen forblir et varig og unikt øyeblikk i filmhistorien.

Hva synes du om Trumps cameo i Alene hjemme 2?