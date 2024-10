Saoirse Ronan avkrefter Marvel-rykter: "Jeg vil heller gjøre Bond"

HQ

Vi ser stadig flere store skuespillere og stjerner ta steget over til Marvel, spesielt etter den banebrytende Infinity Saga, men en av dem som ikke ser seg selv i superheltspandex med det første, er Saoirse Ronan.

I en samtale med podcasten Happy, Sad, Confused avslørte Ronan "Jeg kan ikke se meg selv gjøre Marvel. Jeg vil ikke... nei, jeg foretrekker å gjøre Bond."

Hun snakket om hvorfor hun inntar denne holdningen ved å følge opp med: "Jeg synes de er strålende filmer... Jeg vil gjøre flere store filmer. Jeg er kommet til et punkt der jeg har gjort... Jeg elsker å lage uavhengig film, men nå... spesielt i dette landskapet vi befinner oss i, i filmbransjen akkurat nå, er det en luksus å vite at en film kommer til å bli sett. Da vi lagde Blitz, var det fantastisk å vite at man la ned så mye arbeid i noe, og at det ville få en lansering, at folk ville se det, at folk ville snakke om det. Det er så mange filmer du gjør hvor... kanskje ingen vil kjøpe den, og det er ikke noe som reflekterer kvaliteten på filmen i det hele tatt, det er bare det at det er en veldig vanskelig tid å vite hva som er hva, tror jeg, i filmbransjen."

Når det gjelder Ronans rolle i en hypotetisk fremtidig James Bond-film, bemerker skuespilleren at hun gjerne vil prøve seg som skurk, noe i likhet med Javier Bardems rolle i Skyfall. Det hun imidlertid bekreftet var at hvis valget sto mellom å bli en Bond-skurk eller å se sin mann Jack Lowden (Slow Horses) bli kalt den neste Bond, ville hun sette seg i baksetet og la den skotske stjernen ta den store muligheten.

Kunne du tenke deg å se Ronan i en Bond-film?