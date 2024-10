Sarah Bond beseiret Phil Spencer som spilte Call of Duty: Black Ops 6 på Tokyo Game Show

HQ

Den tidligere Xbox-sjefen Phil Spencer ble forfremmet til Microsofts sjef for spillbransjen forleden år, og ansvaret for Xbox ble delegert til Sarah Bond. Begge er kjent for å være ivrige gamere, og under Tokyo Game Show benyttet de anledningen til å spille Call of Duty: Black Ops 6 mot hverandre.

Så hvem er den beste av de to? Vel, ifølge japanske Xbox Wire gikk Bonds lag seirende ut av den kampen og vant 100-85, selv om de bemerker at Spencer var MVP for laget sitt (oversatt med Bing) :

"De dro deretter til Happinet-standen, hvor de kunne prøve ut "Call of Duty: Black Ops 6" (tilgjengelig 25. oktober for Xbox Series X | S, Windows PC og Xbox One). De poserte fornøyd foran en stor "BO6"-reklame som var det første de fikk se.

Duoen ble vist til et rom der de kunne prøve spillet, og så rekrutterte de et lag og begynte å spille! Resultatet ble 100-85 i favør av Sarahs lag, men Phils lag, ledet av Phil selv, gjorde det veldig bra."

Selv om det var en lagkamp, ser det ut til at Sarah Bond er en minst like god gamer som Phil Spencer. Selv om det ikke gjør noen stor forskjell, er det likevel hyggelig å se ledere som lever livet som lidenskapelige spillentusiaster, eller hva synes du?