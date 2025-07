Sarah Jessica Parker om Hocus Pocus 3: "Ingen flere utviklinger, vi har hatt noen samtaler"

HQ

Med tanke på at Disney har vært i ferd med å lage oppfølgere for noen av sine nyere live-action-prosjekter for Disney + i det siste, inkludert en ny Enchanted og en Hocus Pocus oppfølger, lurer du kanskje på om spesielt sistnevnte noen gang vil strekke seg til en trilogi? Selv om det er klare forhåpninger om at det vil bli en realitet, virker det usannsynlig at Hocus Pocus 3 vil bli laget, i det minste med det første, basert på stjernen Sarah Jessica Parkers kommentarer.

I et intervju med Andy Cohen på Watch What Happens Live forklarte Parker at det har vært få eller ingen vesentlige fremskritt i arbeidet med en Hocus Pocus -oppfølger, til tross for at hun og hennes medskuespillere er interessert i å vende tilbake.

Parker sier at det har vært "ingen mer utvikling, annet enn at vi ønsker å gjøre det," med skuespilleren utdypende ved å legge til, "vi har hatt noen samtaler."

I bunn og grunn er det ikke noe å vente på Hocus Pocus 3, selv om vi håper at vi ikke må vente nesten tre tiår på et nytt kapittel i historien.