Sasha Calle er i samtaler om å fortsette som Supergirl

Selv om det er mange spørsmålstegn knyttet til hvilke DC-karakterer som blir med videre i James Gunn og Peter Safrans DC Universe virker det som en ganske fersk superhelt får fortsette.

I et intervju med USA Today forteller Sasha Calle at hun allerede har møtt Safran for å snakke om fremtiden som Supergirl etter den dårlige starten til The Flash:

"Jeg håper å fortsette å spille Supergirl. Jeg elsker henne så høyt og føler meg så knyttet til henne."

Ikke akkurat når vi vet at det kommer en egen Supergirl-film i DCU kalt Supergirl: Woman of Tomorrow, og det virker altså som om Calles er førstevalget til å fortsette i rollen.

